"نزاهة": توقيف 139 متهماً والتحقيق مع 380 في جرائم رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عن أنها باشرت خلال شهر أغسطس 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 2950 جولة رقابية، والتحقيق مع 380 مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الداخلية، الدفاع، الصحة، العدل، التعليم، البلديات والإسكان).