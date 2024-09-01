"نزاهة": توقيف 139 متهماً والتحقيق مع 380 في جرائم رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عن أنها باشرت خلال شهر أغسطس 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 2950 جولة رقابية، والتحقيق مع 380 مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الداخلية، الدفاع، الصحة، العدل، التعليم، البلديات والإسكان).
وقالت: إنه جرى توقيف 139 متهماً؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم مَن أُطلِق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورُّطهم في تهم: "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال".
وأشارت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى الإسهام بالإبلاغ عن أيّ شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية:
- الهاتف المجاني: 980
- البريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa
- الفاكس: 0114420057