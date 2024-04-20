"السديس" يعلن إطلاق المصحف المرئي والصوتي لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال رمضان

أعلن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن إطلاق المصحف المرئي والصوتي لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام، لعام 1445هـ.
وأكد أن "المصحف المرئي والصوتي يحتوي على تلاوات صلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك المنصرم، من محراب الكعبة الشريفة، لأئمة المسجد الحرام؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين للقاصدين والزائرين، وللمسلمين في أنحاء العالم، وبث هدايات الإسلام الحق، من خلال الكتاب العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ اتباعًا لقول الحق جل وعلا: ﴿فذكر بالقرآن.. ﴾ [ق: ٤٥]".
وأضاف أن "أحد اختصاصات رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين، وركائزها الاستراتيجية؛ تبصرة الناس بالدين الإسلامي الصحيح ووسطيته ورحمته وإنسانيته، من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة، ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾ [الإسراء: ٩]، وأن التلاوات القرآنية الندية الصادحة من جوار بيت الله الحرام، وفي ليالي شهر القرآن؛ لها وقعها في نفوس المسلمين وأثرها، وشغف على التزود منها ومن فيضها. والإقبال عليها، مُعين على التفكر في آيات الكتاب وهداياته، وأحكامه ومقاصده، وقصصه وعبره، وأمره ونهيه وخبره، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾ [القمر: ١٧]".
وشدد على أن "الرئاسة لن تألوَ جهدًا أو وسيلة في إبلاغ رسالة الحرمين الشريفين الوسطية عالميًّا، وتعزيز رسالة أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين، وتلاواتهم وخطبهم ودروسهم؛ واستثمار مكانتهم وقوة تأثيرهم، لإثراء تجربة القاصدين والزائرين الدينية للحرمين، ونفع المسلمين والناس أجمعين؛ حيث يحظى مشروع تسجيل التلاوات القرآنية والمصاحف المرتلة لأصحاب الفضيلة، أئمة الحرمين الشريفين ونشرها، باهتمام بالغ وعناية قصوى من الرئاسة؛ إذ المشروع من ركائز اختصاصات رئاسة الشؤون الدينية؛ لتعلقه بالقرآن الكريم ونشر هداياته للعالمين من جهة، ومن جهة أخرى لتعلقه برسالة أئمة الحرمين الشريفين الدينية، وتعضيدها وبثها؛ لإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين، وإيصال رسالتهما الدينية للعالمية".
ويعد المصحف المرئي والصوتي لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام، لعام 1445هـ؛ توثيقًا لتلاوات أئمة المسجد الحرام لسور القرآن الكريم الـ114 بصوت الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، والشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وصوت الإمامين اللذيْن صدرت لهما الموافقة الكريمة على مشاركتهما في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام (الشيخ بدر بن محمد التركي، والشيخ الدكتور الوليد بن خالد الشمسان)، إضافة إلى توثيق دعاء ختم القرآن الكريم بصوت الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وقد أعد المصحف المرئي والصوتي لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام 1445هـ؛ بإنتاج قشيب مميز، وجودة عالية.