"السديس" يعلن إطلاق المصحف المرئي والصوتي لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال رمضان

وأضاف أن "أحد اختصاصات رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين، وركائزها الاستراتيجية؛ تبصرة الناس بالدين الإسلامي الصحيح ووسطيته ورحمته وإنسانيته، من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة، ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾ [الإسراء: ٩]، وأن التلاوات القرآنية الندية الصادحة من جوار بيت الله الحرام، وفي ليالي شهر القرآن؛ لها وقعها في نفوس المسلمين وأثرها، وشغف على التزود منها ومن فيضها. والإقبال عليها، مُعين على التفكر في آيات الكتاب وهداياته، وأحكامه ومقاصده، وقصصه وعبره، وأمره ونهيه وخبره، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾ [القمر: ١٧]".