"عشقي": عيد الفطر الأربعاء.. وعلم الفلك يتميز بالدقة المتناهية
أوضح الدكتور علي عشقي أستاذ علم البيئة أن غداً الثلاثاء هو المكمل لرمضان، وأن عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء المقبل.
وقال "عشقي": في كل عام يكثر الحديث عن موعد مولد هلال شهر شوال ومولد هلال شهر رمضان، وهذا الأمر قد بتّه وأوضحه علم الفلك بدقة متناهية، لا أقول لأقرب ساعة أو دقيقة بل لأقرب ثانية.
وأضاف: اعتمد علم الفلك في ذلك على العديد من الظواهر الفلكية التي صاغها الله سبحانه وتعالي بقدر، ومنها ساعة اقتران القمر مع كل من الأرض والشمس وهي الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت العالمي Universal time أي توقيت جرينتش أي الساعة الثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية في اليوم السابق لظهور الهلال أي تكون ما يعرف بالشهر النجمي Sidereal month الذي يحدد الفلكيون عمره بنحو 27.3 يومًا.
وأردف: يُعرف الشهر النجمي بأنه الدورة الكاملة للقمر التي يقطعها القمر حول الأرض، وتحدد هذه الدورة بنجم ثابت في السماء بعد 18 ساعة من هذا الاقتران، حيث يبدأ مولد الهلال، ويبدأ الشهر القمري Lunar month أو ما يُعرف بالشهر السندوسي Synodic month ومتوسط فترته يتراوح ما بين 29 إلى 29.5 يوم.
وتابع: الأمر الثاني الذي اعتمد فيه علماء الفلك في تحديد مولد الشهور القمرية هو زاوية التطاول بين كل من الشمس والقمر والأرض، بحيث يجب أن تكون أكبر من 12 درجة (في الشهر النجمي تساوي صفرًا، ولو صارت صفرًا لحدث خسوف الشمس أو كسوف القمر).
وقال "عشقي": الأمر الثالث هو ظهور 1% من المساحة المضيئة للقمر، وهذا الأمر لن يحدث إلا إذا كانت زاوية التطاول أكثر من 12 درجة.
وأضاف: الأمر الرابع هو أنه لا بد أن يكون معراج (صعود) القمر من الشرق Right Ascension متأخرًا عن معراج الشمس على الأقل 30 دقيقة، وفي هذه الحالة يغرب القمر بعد غروب الشمس بنحو 30 دقيقة وبذلك يمكن رؤيته.
واختتم بالقول: تاريخ أم القرى هو الصحيح؛ لأنه يسير على خطى علم الفلك.