"عشقي": عيد الفطر الأربعاء.. وعلم الفلك يتميز بالدقة المتناهية

وأضاف: اعتمد علم الفلك في ذلك على العديد من الظواهر الفلكية التي صاغها الله سبحانه وتعالي بقدر، ومنها ساعة اقتران القمر مع كل من الأرض والشمس وهي الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت العالمي Universal time أي توقيت جرينتش أي الساعة الثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية في اليوم السابق لظهور الهلال أي تكون ما يعرف بالشهر النجمي Sidereal month الذي يحدد الفلكيون عمره بنحو 27.3 يومًا.