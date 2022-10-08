"الليموزين" غالٍ.. كاتب سعودي يطالب بمشروع جديد لـ"خط البلدة" في مدن المملكة

وفي مقاله "تطوير النقل الداخلي" بصحيفة "المدينة"، يقول القرني: "في فترة ماضية كانت معظم وسائط النقل الداخلي للأفراد وخاصة ذوي الدخل المحدود والطبقة الكادحة، تتم عن طريق خدمة (خطوط البلدة)؛ وخاصة في مكة المكرمة وجدة، وكانت تؤدي دورًا بارزًا وهامًّا في تنقل المواطنين بين الأحياء في يسر وسهولة وبأجور ربحية ميسرة جدًّا، تناسب أحوال شرائح المجتمع؛ إلا أن هذه الخدمة المميزة قد اختفت أخيرًا، وحلت محلها سيارات (الليموزين) التي تبدأ أجور مشاويرها من 20 ريالًا فما فوق بالنسبة للمشوار الواحد، وقد يتعذر على بعض ذوي الرواتب الضئيلة استخدام هذه الوسائط لعدم مناسبتها مع مدخولاتهم الشهرية وأحوالهم المادية.