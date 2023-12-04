"التجارة" تٌشهر بـ "محمد بن إبراهيم بن جاسم الجاسم" لارتكابه جريمة التستر على مقيم يتاجر في الجوالات والإلكترونيات

‎ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الدمام المتضمن فرض غرامة مالية 100 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص، والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ونشر الحكم على نفقة المخالف.