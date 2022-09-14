القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.. "السعودية للكهرباء" توقّع مذكرات تفاهم مع 3 شركات عالمية

أبرمت الشركة السعودية للكهرباء، على هامش مشاركتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية، مذكرات تفاهم مع كل من شركات: مايكروسوفت، يوداسيتي، داتاروبوت.