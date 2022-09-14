القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.. "السعودية للكهرباء" توقّع مذكرات تفاهم مع 3 شركات عالمية

أبرمت الشركة السعودية للكهرباء، على هامش مشاركتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية، مذكرات تفاهم مع كل من شركات: مايكروسوفت، يوداسيتي، داتاروبوت.
وتهدف المذكرة الموقّعة مع مايكروسوفت، إلى استدامة ورفع المهارات في الذكاء الاصطناعي، فيما جاءت مذكرة التفاهم مع يوداسيتي بهدف تطوير المهارات وفق مسارات التعلم في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
كما جرى توقيع مذكرة مع داتاروبوت لتطوير التعلم وتنفيذ الحلول الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تأتي هذه الشراكات لتعزيز جهود الشركة في رحلة الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع إستراتيجية التحوّل الرقمي بالشركة السعودية للكهرباء.