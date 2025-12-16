"زين السعودية" تطلق باقة "صُنع في السعودية" لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي

أعلنت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق باقة "صُنع في السعودية" المخصّصة لتمكين القطاع الصناعي الوطني بحلول رقمية مبتكرة، وذلك بالتزامن مع مشاركتها كراعٍ رقمي في معرض "صُنع في السعودية" بنسخته الثالثة، والذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في ملهم. ويأتي هذا الإطلاق امتداداً لدور الشركة كممكّن رئيسي للتحول الرقمي في المملكة، ودعماً لتوجهات رؤية السعودية 2030 في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتنويع الاقتصاد.
وتجسّد الباقة الجديدة شعار المعرض لهذا العام "نصنع التمكين"، حيث تقدّم "زين السعودية" من خلالها منصة رقمية موحّدة تضم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المصممة خصيصاً للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، وتسريع خطط توسعها، وتعزيز جاهزيتها للتصدير إلى الأسواق العالمية. وترتكز الباقة على بنية الشركة التقنية المتقدمة، التي تتضمن شبكة الجيل الخامس (5G)، إلى جانب منظومة السحابة المتعددة Multi-Cloud، لتقديم تجربة رقمية عالية الموثوقية لجميع الشركات الصناعية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبد الرحمن السدحان: "إطلاق باقة "صُنع في السعودية" يأتي ضمن التزامنا بدعم التحول الرقمي الشامل في المملكة، وتمكين القطاعات الإنتاجية من تبني حلول مبتكرة تعزز قدراتها التنافسية. فالقطاع الصناعي يُعد ركناً أساسياً في بناء اقتصاد مستدام، ومن هذا المنطلق نعمل في زين السعودية على الجمع بين الابتكار والتقنية المتقدمة لرفع جاهزية المصانع الوطنية، واستقطاب استثمارات نوعية إلى القطاع، ودعم انتقاله نحو نماذج التشغيل الذكي وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة." وأضاف السدحان: من خلال رعايتنا لمعرض "صُنع في السعودية " وإطلاق هذه الباقة، نرسّخ الأسس الرقمية لنمو الصناعة الوطنية، ونمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول قائمة على الجيل الخامس، والسحابة، والذكاء الاصطناعي، لتقديم منتجات صناعية سعودية عالية القيمة وقادرة على المنافسة عالمياً."
ويأتي هذا الإطلاق في إطار مواصلة "زين السعودية" تعزيز حضورها وتلبية متطلبات التحول الرقمي في مختلف القطاعات.