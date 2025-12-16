"زين السعودية" تطلق باقة "صُنع في السعودية" لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبد الرحمن السدحان: "إطلاق باقة "صُنع في السعودية" يأتي ضمن التزامنا بدعم التحول الرقمي الشامل في المملكة، وتمكين القطاعات الإنتاجية من تبني حلول مبتكرة تعزز قدراتها التنافسية. فالقطاع الصناعي يُعد ركناً أساسياً في بناء اقتصاد مستدام، ومن هذا المنطلق نعمل في زين السعودية على الجمع بين الابتكار والتقنية المتقدمة لرفع جاهزية المصانع الوطنية، واستقطاب استثمارات نوعية إلى القطاع، ودعم انتقاله نحو نماذج التشغيل الذكي وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة." وأضاف السدحان: من خلال رعايتنا لمعرض "صُنع في السعودية " وإطلاق هذه الباقة، نرسّخ الأسس الرقمية لنمو الصناعة الوطنية، ونمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول قائمة على الجيل الخامس، والسحابة، والذكاء الاصطناعي، لتقديم منتجات صناعية سعودية عالية القيمة وقادرة على المنافسة عالمياً."