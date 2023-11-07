تجدد الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة اليوم بما فيها محافظات عديدة من مكة المكرمة

ويُتوقع أن يتجدد تكاثر الغيوم الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الثلاثاء على الأجزاء الجنوبية الغربية بما فيها مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة) وصولًا لمحافظات عديدة من مكة المكرمة بما فيها الطائف، وقد تطال مجددًا أجزاء من المشاعر المقدسة، وكذلك تطال أجزاء من جنوب المدينة المنورة وغرب منطقة الرياض إداريًّا.