احتضنتْها جامعة الأميرة نورة.. اختتام عروض "مايراوش" التونسية في مهرجان الرياض للمسرح

وتدور فكرة المسرحية، التي شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا للمخرج محمد منير الـعـرقي، حول مجموعة من المكفوفين يجدون أنفسهم في غربة وضياع، بعد أنْ غادروا ملجأهم بصحبة مرشدهم، الذي أصرّ على إخراجهم للتنعّم بدفء الشمس قبل أن يحلّ الشتاء، لكنه تغيّب عنهم فجأة ولم يعد.