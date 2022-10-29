"الزكاة والضريبة والجمارك": الهبة تُستثنى من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية

وتابعت الهيئة في ردها على تساؤل أحد المتابعين على حسابها بـ"تويتر" حول مقدار الضريبة على "الهبة" من الأخ لأخيه، ليشاركه في ملكية أرض بالتساوي؛ أنه ابتداء من تاريخ 4 أكتوبر 2020 تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع؛ ما لم يكن مستثنى من الضريبة، وفي حال كان البيع هبة "دون مقابل".