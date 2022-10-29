"الزكاة والضريبة والجمارك": الهبة تُستثنى من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الهبة تُستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار، كهبة موثّقة لدى الجهة المختصة؛ وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
وأضافت أنه يجب إرفاق (إثبات صلة القرابة، ووصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل.. ويمكن تسجيل طلب عقار جديد، من خلال الدخول لبوابة الهيئة قسم الخدمات الإلكترونية- ضريبة التصرفات العقارية- طلب تسجيل عقار.
وتابعت الهيئة في ردها على تساؤل أحد المتابعين على حسابها بـ"تويتر" حول مقدار الضريبة على "الهبة" من الأخ لأخيه، ليشاركه في ملكية أرض بالتساوي؛ أنه ابتداء من تاريخ 4 أكتوبر 2020 تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع؛ ما لم يكن مستثنى من الضريبة، وفي حال كان البيع هبة "دون مقابل".