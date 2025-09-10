حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر المكتملة طلباتهم

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 253 مليار ريال، منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالًا.