75 الف رحلة طيران في المملكة في شهر الاحتفالات باليوم الوطني .. هنا التفاصيل

وتؤكد شركات الطيران أن عطلة اليوم الوطني تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى واحدة من أكثر الفترات ازدحاماً في جداول السفر، إذ يستغل كثير من الأسر والشباب إجازة تمتد لعدة أيام للسفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو قضاء عطلة قصيرة بعيداً عن أجواء العمل والدراسة. هذا الاتجاه انعكس بوضوح على نسب الحجوزات التي سجلت ارتفاعاً تجاوز 30% مقارنة بالفترات العادية في سبتمبر، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن أعداد المسافرين الدوليين عبر مطارات المملكة خلال الأسبوع الذي يسبق عطلة اليوم الوطني سيتخطى حاجز مليون مسافر، بزيادة ملموسة عن العام الماضي.