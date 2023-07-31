مجموعة stc تعلن نجاح تجارب متقدمة للجيل الخامس المتقدم بتقنية "mmwave" بسرعات تتعدى 10Gbps

أعلنت مجموعة stc ممكن التحول الرقمي في المنطقة اليوم عن نجاح أول تجارب حية للجيل الخامس المتقدم على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا والوصول لسرعات عالية تتعدى 10Gbpsباستخدام تقنية (mmwave) منجزة بذلك مرحلة جديدة تضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة في عالم الاتصالات.
وتأتي هذي التجارب مكملة لبنية تحتية متينة لشبكة الجيل الخامس المتقدمG 5.5 في المملكة العربية السعودية للوصول لنقل بيانات بسرعات قياسية جديدة في بيئة عمل حية مما سيفتح المجال لنقلة نوعية في تقديم خدمات جديدة وتجارب عملاء مميزة وغير مسبوقة وفتح افاق جديدة للتواصل تتخطى الحدود المكانية والزمانية.
ويعد نجاح هذه التجارب جزء من استراتيجية stc تجرأ التي تتيح الوصول لخدمات جديدة ونقل تجارب العملاء لمراحل أبعد تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ودعم التحول الرقمي في المنطقة.