مجموعة stc تعلن نجاح تجارب متقدمة للجيل الخامس المتقدم بتقنية "mmwave" بسرعات تتعدى 10Gbps

أعلنت مجموعة stc ممكن التحول الرقمي في المنطقة اليوم عن نجاح أول تجارب حية للجيل الخامس المتقدم على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا والوصول لسرعات عالية تتعدى 10Gbpsباستخدام تقنية (mmwave) منجزة بذلك مرحلة جديدة تضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة في عالم الاتصالات.