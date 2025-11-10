"حُر".. الهوية الجديدة لباشنورز تُعيد تعريف مستقبل العمل الحر في السعودية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها كمنصة رائدة في مجال العمل الحُر، أعلنت منصة باشنورز رسميًا عن إطلاق هويتها الجديدة تحت اسم "حُر"، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى بيبان بالرياض 2025، لتصبح المنصة السعودية الأولى التي تجمع بين الاحترافية والسهولة والذكاء لخدمة المستقلين وأصحاب المشاريع على حد سواء.
ويأتي هذا التحول بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات، إذ تمكنت باشنورز خلال السنوات الماضية من تمكين عشرات الآلاف من المستقلين وربطهم بفرص عمل حقيقية داخل المملكة وخارجها. واليوم، تنطلق المنصة بهويتها الجديدة "حُر" لتعبّر بشكل أقرب عن روح العمل الحر وشغف التطوير وريادة المستقبل، في خطوة تُجسّد رؤيتها لتقديم تجربة أكثر نضجًا وابتكارًا في سوق العمل الحر بالمملكة والعالم العربي.
وتعكس الأرقام التي حققتها المنصة حجم تأثيرها ونموها المستمر، حيث تجاوز عدد المستقلين المسجلين على المنصة 40 ألف فريلانسر، فيما أطلق أكثر من 7 آلاف عميل مشاريع فعلية عبرها. كما توسعت المنصة في تقديم خدماتها لتشمل تسع دول، من بينها السعودية ودول الخليج وعدد من المناطق العربية، مع تحقيق نسبة رضا عملاء تجاوزت 92% وفقًا لآخر استطلاع داخلي.
وجاءت الهوية الجديدة لتجسّد فلسفة المنصة ورؤيتها التطويرية، حيث لم يكن التغيير مجرد خطوة شكلية في الاسم، بل انطلاقة نحو تجربة أكثر تطورًا وسلاسة للمستخدمين. فقد أصبحت عمليات التقديم، والتوظيف، وإدارة المشاريع أكثر مرونة وسهولة من أي وقت مضى، مع تجربة أقرب لاحتياجات العملاء والمستقلين، وأذكى بفضل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستحدث فارقًا ملموسًا في إدارة العمل داخل المنصة.
وفي هذا السياق، قالت الأستاذة منى بالحمر، المدير التنفيذي لمنصة "حُر": "كنا باشنورز وقدمنا الكثير في خدمة العمل الحر، واليوم صرنا حُر الشغف كبر، والفرص كثرت، والتجربة صارت أقرب! حُر في فكرنا وطريقتنا وشغفنا بخدمة المستقلين ورواد الأعمال، لنكون المنصة الأولى لجميع حلول الفريلانس."
وتفخر المنصة الجديدة بدعمها الواسع للفريلانسرز السعوديين من خلال توفير فرص عمل محلية موثوقة وبيئة رقمية مرنة وآمنة، مع انفتاحها على استقبال المستقلين المحترفين من مختلف الدول العربية للعمل عن بُعد في إطار من العدالة والاحترافية.
منصة سعودية مرخصة، تهدف إلى تسهيل الربط بين المستقلين وأصحاب المشاريع بطريقة احترافية وآمنة. "حُر" تقدم خدماتها للفريلانسرز والجهات الباحثة عن حلول في مجالات مثل التصميم، المحتوى، البرمجة، التسويق، وغيرها، مع نظام إدارة متكامل للدفع، العقود، والتسليم.
للاطلاع على الهوية الجديدة:
للتواصل وللمزيد من المعلومات : info@hurrksa.com