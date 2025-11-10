"حُر".. الهوية الجديدة لباشنورز تُعيد تعريف مستقبل العمل الحر في السعودية

وتعكس الأرقام التي حققتها المنصة حجم تأثيرها ونموها المستمر، حيث تجاوز عدد المستقلين المسجلين على المنصة 40 ألف فريلانسر، فيما أطلق أكثر من 7 آلاف عميل مشاريع فعلية عبرها. كما توسعت المنصة في تقديم خدماتها لتشمل تسع دول، من بينها السعودية ودول الخليج وعدد من المناطق العربية، مع تحقيق نسبة رضا عملاء تجاوزت 92% وفقًا لآخر استطلاع داخلي.