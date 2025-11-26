عبير العلي تحوّل الصلصال من هواية إلى حكاية

وتقول عبير إن الإتقان لم يحتج وقتًا طويلًا، إذ كانت تملك حسًّا داخليًا يُميز القطع الناجحة، وكانت تُعيد تنفيذ العمل كلما شعرت أنه لا يعكس روحها. وأضافت: "تعلّمت من التجربة والممارسة أكثر مما تعلمته من الدورات، والإتقان رحلة لا تنتهي، تتجدد مع كل قطعة".