نزاهة: التحقيق مع 478 متهماً وإيقاف 100 متورط في قضايا "رشوة واستغلال نفوذ" و5 وزارات في الواجهة

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أكتوبر 2025، في إطار جهودها المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد بجميع أشكاله.
وأوضحت الهيئة أنها أجرت 4,895 جولة رقابية، وباشرت التحقيق مع 478 متهماً في قضايا متنوعة تتعلق بـ "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي"، كما أوقفت 100 متورط منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وبيّنت أن القضايا شملت مخالفات في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها الداخلية، البلديات والإسكان، التعليم، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في سياق متابعة ما يُحال إلى الهيئة من بلاغات وشكاوى وما ترصده من تجاوزات.
وتؤكد "نزاهة" حرصها على تطبيق مبدأ المساءلة وتعزيز الشفافية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال القنوات الرسمية المخصصة لذلك، ومجددة التزامها بمواصلة عملها لحماية النزاهة وصون مكتسبات الوطن.