7 مناطق تشهد هطول أمطار في 84 محطة والرياض تتصدر بـ "26.00" ملم

سجّلت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ(26.00) ملم في محافظة شقراء، و(21.5) في مرات، وذلك ضمن (7) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على المملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية.
وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (84) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح يوم أمس السبت 23 مارس 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الأحد 24 مارس 2024م، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، الحدود الشمالية، والجوف).
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في أشيقر شقراء (18.00) ملم، وفي بنيان – الرياض (17.8) ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة (1.4) ملم في الشفا- الطائف، وفي القصيم سجلت محطة العمار- المذنب (0.6) مم، و(0.5) مم في المذنب، وفي المنطقة الشرقية سجلت جزيرة جنة- الجبيل (10.00) ملم، ومطار الدمام (8.6) ملم.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير (1.00) ملم في بللحمر- أبها، و(0.8) مم في حرس حدود البرك- البرك، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية (4.8) ملم في حزم الجلاميد- عرعر، و(3.7) ملم في عرعر، فيما سجلت منطقة الجوف (2.4) مم في مطار القريات، و(2.00) مم في الشويحيطية- سكاكا.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في مناطق المملكة كافة خلال الـ (24) ساعة الماضية.