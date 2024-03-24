7 مناطق تشهد هطول أمطار في 84 محطة والرياض تتصدر بـ "26.00" ملم

وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (84) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح يوم أمس السبت 23 مارس 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الأحد 24 مارس 2024م، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، الحدود الشمالية، والجوف).