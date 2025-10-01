 فيصل بن بندر يدشّن الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025

ويُذكر أنه من خلال الحملة ستكون هناك العديد من الأنشطة والفعاليات لدعم المستفيدات، إضافة إلى عدد من ورش العمل والمحاضرات التوعوية الحضورية والافتراضية في مناطق مختلفة من المملكة على مدار شهر أكتوبر بأكمله.