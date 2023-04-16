هل تتأثر حقوق المساهمين في "أرامكو السعودية" بنقل الأسهم إلى "سنابل للاستثمار"؟.. هنا الإجابة

ترمي السعودية إلى تنويع اقتصادها، وتطوير هيكل الإنتاج، وخلق قطاعات جديدة مولِّدة للدخل؛ لينخفض الاعتماد الكلي على إيرادات قطاع النفط في عالم يشهد تحوُّلاً كبيرًا نحو عصر ما بعد النفط.
ومن بين الطرق التي اعتمدتها السعودية نحو هذا التحوُّل تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة، وتحديث استراتيجياته ومهامه، كأحد برامج تحقيق رؤية 2030.
ومدفوعًا بتلك التطلعات، يعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ إذ قام باتخاذ آلية مرسومة، تساهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات. ويملك الصندوق محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محليًّا وعالميًّا؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
ومن منطلق ذلك أعلن سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، إتمام نقل (4%) من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المملوك بدوره بالكامل للدولة السعودية.
لعل البعض يتساءل عن حقوق المساهمين في الشركة، الذين اكتتبوا في أسهمها أثناء الطرح التاريخي لأسهم الشركة أواخر عام 2019م. فهل تتأثر حقوق هؤلاء المساهمين؟..
الإجابة ببساطة: لا، لن تتأثر حقوقهم إطلاقًا؛ فالقيادة السعودية الحكيمة تحرص، بصفة الدولة المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية، على مصالح الشركة، والحفاظ على حقوق المساهمين فيها؛ إذ إن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل بنسبة (90.18%) من إجمالي أسهم الشركة.
ولن تؤثر عملية النقل على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقلية؛ إذ ستكون الأسهم المنقولة مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة.. وكذلك من حيث حقوق التصويت، والأرباح.
تأتي الإجابة هنا من تصريح ولي العهد، الذي أشار إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي استكمالاً لمبادرات السعودية الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما أن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة عوائده الاستثمارية؛ الأمر الذي يُعزِّز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.