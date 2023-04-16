هل تتأثر حقوق المساهمين في "أرامكو السعودية" بنقل الأسهم إلى "سنابل للاستثمار"؟.. هنا الإجابة

الإجابة ببساطة: لا، لن تتأثر حقوقهم إطلاقًا؛ فالقيادة السعودية الحكيمة تحرص، بصفة الدولة المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية، على مصالح الشركة، والحفاظ على حقوق المساهمين فيها؛ إذ إن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل بنسبة (90.18%) من إجمالي أسهم الشركة.