مساعد رئيس شؤون الحرمين تستقبل المستفيدات بالمسجد الحرام وتستمع لقضاياهن

تطبيقًا لمزايا القائد الناجح وانطلاقًا من منهجيَّة الباب المفتوح، استقبلت مساعد ومستشار الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود في مكتبها بالحرم المكيِّ عددًا من المستفيدات الدّاخليّات اللاتي حظين باستقبالٍ محفوفٍ بكرم الضيافة ورحابة الصدر للاستماع لقضاياهنّ، والإنصات باهتمام لمشكلاتهنّ، وأخذ مقترحاتهنّ وملحوظاتهنّ بعين الاعتبار، وتلمّس احتياجاتهنّ، وتلبية طلباتهنَ، وإيصال أصواتهنَّ.