بإطلاق 20 تجمعًا حول المملكة.. كيف أسهم "تحول القطاع الصحي" في تحسين جودة الخدمات؟

وأوضح التقرير السنوي لبرنامج تحول القطاع الصحي 2023 تفصيل تغطية التجمعات في أنحاء المملكة، ابتداءً من المنطقة الشمالية التي تحتوي على 4 تجمعات، وما يزيد على مليونَيْ مستفيد في أكثر من 40 مستشفى، وتغطية التجمعات للمنطقة الشرقية إلى 3 تجمعات وأكثر من 4 ملايين مستفيد فيما يزيد على 30 مستشفى، أما المنطقة الجنوبية فتضمّنت 4 تجمعات وأكثر من 4 ملايين مستفيد في أكثر من 60 مستشفى، والمنطقة الوسطى على 4 تجمعات وأكثر من مليون مستفيد في أكثر من 60 مستشفى، انتهاءً بالمنطقة الغربية التي تضمنت 5 تجمعات وأكثر من 7 ملايين مستفيد في أكثر من 40 مستشفى.