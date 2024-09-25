"الدراسات الشرعية في قلب التنمية".. ندوة بجامعة الملك خالد تؤكد دورها في تحقيق رؤية 2030

وأكد الدكتور "النملة" أن للدراسات الشرعية دورًا حيويًّا في سياق التنمية، حيث شدد على أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن هذه الدراسات منعزلة عن مجالات التنمية وقد تركز على الجوانب الفقهية والعقدية؛ وهذا التصور خاطئ، مشيرًا إلى أن الدراسات الشرعية يجب أن تزيل هذا الانطباع السلبي من خلال تكاملها مع مفاهيم التنمية، أو بالعكس من خلال تطويع التنمية لتتوافق مع القيم الإسلامية.