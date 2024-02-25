انطلاق قافلة درب زبيدة للإبل بمشاركة مصر والعراق وإيطاليا

ويأتي الهدف من إطلاق القافلة إلى جعل طريق درب زبيدة، رافدًا اقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا للمنطقة، وإحياءً لهذا الطريق الذي يعد من أهم الطرق القديمة في العالم.