انطلاق قافلة درب زبيدة للإبل بمشاركة مصر والعراق وإيطاليا

انطلقت قافلة درب زبيدة للإبل، صباح اليوم الأحد، من قرية زبالا التاريخية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.
وضمت القافلة التي اتجهت إلى مدينة فيد التاريخية بمحافظة الشنان بمنطقة حائل، قرابة 40 مُشاركًا من إيطاليا ومصر والعراق.
وتستمر الرحلة على ظهور الإبل لمدة عشرة أيام خلال الفترة من 25 فبراير الجاري إلى 5 مارس المقبل، وهي فترة فعالية درب زبيدة في نسخته الثانية والذي تنظمه هيئة التراث.
ويتوقع أن تقطع القافلة مسافة أكثر من 320 كم، وستمر بخمس محطات رئيسية هي: زبالا والشيحيات والعشار والبدع وفيد، ويتخلل المسير محطات للاستراحة والمبيت.
ويأتي الهدف من إطلاق القافلة إلى جعل طريق درب زبيدة، رافدًا اقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا للمنطقة، وإحياءً لهذا الطريق الذي يعد من أهم الطرق القديمة في العالم.