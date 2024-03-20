"تقويم التعليم" تعلن انطلاق عمليات تطبيق "مقياس ألف ياء" على طلبة التعليم العام

وقامت الهيئة خلال الفترة من 11 فبراير 2024م إلى 10 مارس الجاري، بإطلاق سلسلة من اللقاءات الخاصة ببدء عمليات انطلاق مقياس ألف ياء، وتطبيقه على عيّنات من طلبة التعليم العام من الفئة العمرية (5 إلى 18 عاماً)، حيث أُقيمت في المرحلة الأولى في ثلاثة مناطق بالمملكة، وهي: منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، بالتعاون مع إدارات التعليم في المناطق الثلاث، وستستمر عمليات التطبيق في باقي مناطق المملكة وإدارات التعليم.