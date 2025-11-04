مصدر رسمي ينفي لـ"سبق": لا صحة لمزاد بيع لوحة "مريم العذراء" بـ700 مليون في تبوك

نفى مصدر مسؤول في إمارة منطقة تبوك ومحكمة التنفيذ بالمنطقة، صحة ما تم تداوله حول إقامة مزاد علني في مدينة تبوك بلغت قيمته 700 مليون ريال لبيع لوحة فنية تُجسّد مريم العذراء.
وأكد المصدر في تصريح لـ"سبق" أنه لم يُقَم أي مزاد بهذا الوصف في تبوك، مشيرًا إلى أن المعلومات المتداولة غير صحيحة تمامًا، ولا تستند إلى أي إجراء رسمي صادر عن محكمة التنفيذ في المنطقة.
وكانت قد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ومزاعم عن مزاد رسمي لبيع لوحة فنية تحمل اسم "مريم العذراء" بمبلغ 700 مليون ريال داخل محكمة التنفيذ في تبوك، وهو ما نفاه المختصون في إمارة المنطقة بشكل قاطع، مؤكدين عدم إقامة أي مزاد يتعلق بهذه اللوحة.