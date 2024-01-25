هيئة تطوير منطقة حائل في ملتقى السياحة السعودي توقّع اتفاقيتين لإنشاء فندقين

يشار إلى أن ملتقى السياحة السعودي اختتم فعالياته اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من الفعاليات؛ تضمنت 41 جلسة حوارية وورشة عمل تناولت مواضيع منوعة، كما شهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، وشارك فيه 104 عارضين لمجالات الضيافة والفندقة، وشركات إدارة الوجهات، والجهات الحكومية، والجمعيات، والتطبيقات السياحية، والطيران والمواصلات، وأكاديميات التدريب، ومستلزمات السفر، ومسرِّعات الأعمال.