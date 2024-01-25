هيئة تطوير منطقة حائل في ملتقى السياحة السعودي توقّع اتفاقيتين لإنشاء فندقين

أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل عن توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تعاون لمشاريع سياحية واستثمارية، ضمن مشاركتها في ملتقى السياحة السعودي بنسخته الثانية، المُقام في مركز الرياض الدولي وللمؤتمرات والمعارض.
وشملت الاتفاقيات الإعلان عن مشروعين استثماريين بالمنطقة؛ تتضمن إنشاء فندقين (4 نجوم) تحوي أجنحة فندقية ومحلات تجارية بتصاميم عصرية، أحدهما بتكلفة تبلغ 70 مليون ريال؛ بهدف تطوير القطاع السياحي والاستثماري في المنطقة، ودعم منظومة الاستراتيجية الوطنية للسياحة، إلى جانب تطوير مشاريع الضيافة ودعم قطاع الأعمال بالمنطقة.
كما وقّعت الهيئة مذكرتي تعاون مع شركتي (المسافر) و(دان)؛ حيث تهدف من خلال تعاونها مع (المسافر) إلى تصميم برامج لتعزيز السياحة ومنظومة الإستراتيجية الوطنية في منطقة حائل، فضلًا عن تبادل الاستشارات المتعلقة بمجال تقديم الخدمات السياحية، فيما تهدف مذكرة التعاون مع (دان) إلى دعم الفرص الاستثمارية بالمنطقة وتبادل الخبرات والإمكانات في المجالات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز أهداف التنمية السياحية وتبادل الدراسات والبيانات الإحصائية بين الطرفين في المجالين السياحي والزراعي.
يشار إلى أن ملتقى السياحة السعودي اختتم فعالياته اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من الفعاليات؛ تضمنت 41 جلسة حوارية وورشة عمل تناولت مواضيع منوعة، كما شهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، وشارك فيه 104 عارضين لمجالات الضيافة والفندقة، وشركات إدارة الوجهات، والجهات الحكومية، والجمعيات، والتطبيقات السياحية، والطيران والمواصلات، وأكاديميات التدريب، ومستلزمات السفر، ومسرِّعات الأعمال.