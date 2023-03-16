قادهما إليها إعلان قديم.. الرحّالان النمساويان: السعودية بلد سياحي رائع جدير بالزيارة

وتابعا: "السعودية بلد رائع جدًّا، الناس هنا رائعون ومنفتحون، كل أحد يقابلنا يرشح لنا موقعًا جديدًا، مسوقون لوطنهم بشكل رائع، بفضل مقترحاتهم علينا لاكتشاف مواقع عدة، أصبح كل يوم مختلفًا عن الآخر، في كل يوم مفاجأة وصدفة، وهي ذات الصدفة التي أوصلتنا لهذه البطولة الرائعة".