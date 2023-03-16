قادهما إليها إعلان قديم.. الرحّالان النمساويان: السعودية بلد سياحي رائع جدير بالزيارة

قاد إعلان في منطقة العلا القديمة بالصدفة، الزوجَين: إدوارد جايبل "44 عامًا" المصور الفوتوغرافي، وسلفينا فرانك "45 عامًا" مصورة الفيديو؛ لحضور فعاليات كأس العلا للهجن؛ حيث شاهدا إعلان البطولة بالصدفة، وتطوع أحد أهالي العلا لنقلهم بسيارته الخاصة لميدان العلا للهجن. وقالا: "الشعب السعودي رائع وخدوم، ويحبّ وطنه، ويريد تقديم صورة جميلة عن السعودية".
وأضافا: "هذا المنظر الرائع والإنساني لم نشاهده فقط في العلا، شاهدناها في كل المحطّات التي ذهبنا إليها، ابتداءً من الدمام، ثم الهفوف، ثم الرياض، ثم بريدة، ثم حائل، وأخيرًا العلا".
وكشف الزوجان أنهما قرّرا السفر للسعودية في عام 2020، لكن جائحة كورونا وفرض قيود السفر حرمهم من ذلك.
وقالا: "منذ فتح السياحة في السعودية ورغبتنا هي زيارتها واكتشافها، قدمنا على تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر، وكانت النية أن نبقى من 10 إلى 12 يومًا، لكن الحقيقة أننا مدّدنا موعد مغادرتنا أكثر من مرة، وقد نبقى الأشهر الثلاثة في السعودية، نبحث عن محطة جديدة واكتشاف موقع جديد".
وتابعا: "السعودية بلد رائع جدًّا، الناس هنا رائعون ومنفتحون، كل أحد يقابلنا يرشح لنا موقعًا جديدًا، مسوقون لوطنهم بشكل رائع، بفضل مقترحاتهم علينا لاكتشاف مواقع عدة، أصبح كل يوم مختلفًا عن الآخر، في كل يوم مفاجأة وصدفة، وهي ذات الصدفة التي أوصلتنا لهذه البطولة الرائعة".
وعن كأس العلا للهجن، قال الزوجان النمساويان: "سباقات الهجن مذهلة جدًّا، نريد تكرار هذه التجربة، زيارتنا القادمة ستتزامن مع إحدى بطولات الهجن في السعودية، شغف السعوديين لسباقات الهجن رائع جدًّا، سنحكي لأصدقائنا ما شاهدنا، والسعودية بلد سياحي رائع يستحقّ الزيارة.