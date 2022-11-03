"التدريب التقني" تنال جائزة أفضل مشروع تقني للعام 2022م

وقال نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة والمدير العام للتدريب الأهلي المهندس عبدالرحمن المرواني: المؤسسة حرصت على أن تلبي منصة منار احتياجات سوق التدريب بالمملكة من خلال إطلاق عدد من الخدمات التي تهدف إلى رفع جودة وأداء منشآت التدريب الأهلية، ومنح ميزة تنافسية بين تلك المنشآت، التي بلغ عددها وفق آخر إحصائية ما يزيد عن 1200 منشأة تدريبية أهلية، وقد حققت المنصة منذ إطلاقها تنفيذ ما يقارب 50 ألف دورة تدريبية.