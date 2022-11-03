"التدريب التقني" تنال جائزة أفضل مشروع تقني للعام 2022م

حصلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على جائزة أفضل مشروع تقني للعام 2022م، عن مشروع منصة السوق الإلكتروني "منصة منار"، وذلك بهدف إحياء روح التميز في جميع مجالات أعمال القطاعين العام والخاص، الذي يحفز على رفع مستوى الأداء في إدارة المشاريع ونشر المعرفة.
وأُعلِن عن الفائزين في قمة مكاتب إدارة المشاريع الذي أقامه معهد إدارة المشاريع بفرع المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي لإدارة المشاريع 2022.
وقال نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة والمدير العام للتدريب الأهلي المهندس عبدالرحمن المرواني: المؤسسة حرصت على أن تلبي منصة منار احتياجات سوق التدريب بالمملكة من خلال إطلاق عدد من الخدمات التي تهدف إلى رفع جودة وأداء منشآت التدريب الأهلية، ومنح ميزة تنافسية بين تلك المنشآت، التي بلغ عددها وفق آخر إحصائية ما يزيد عن 1200 منشأة تدريبية أهلية، وقد حققت المنصة منذ إطلاقها تنفيذ ما يقارب 50 ألف دورة تدريبية.
وأصدرت المنصة خلالها ما يزيد عن 2.5 مليون شهادة، وبلغ عدد زوار المنصة ما يقارب 4 ملايين زائر، وعدد المستخدمين لها ما يزيد عن 800 ألف مستخدم، وما زالت المؤسسة تسعى مع الداعم التقني للمنصة شركة تمكين للتقنيات إلى تطوير وتحسين مستوى خدمات المنصة، بما يحقق رضا المستفيدين وما يفوق توقعاتهم.