كيف تتأكّد من شركات الحج المعتمدة؟.. "الربيعة": لا تنساقوا خلف الإعلانات الوهمية

وعن كيفية التأكّد من شركات الحج المعتمدة، أرفق الوزير "إنفوجراف" معلوماتياً يشير إلى اتباع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، عبر موقع وزارة الحج والعمرة، ومن ثم الخدمات الإلكترونية، ثم الاستعلام عن شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخصة.