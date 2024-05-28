كيف تتأكّد من شركات الحج المعتمدة؟.. "الربيعة": لا تنساقوا خلف الإعلانات الوهمية

شدَّد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ على أهمية التأكد من حجز الحج، داعياً إلى إكمال الإجراءات عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وتجنّب الانسياق خلف الإعلانات المجهولة والوهمية.
وعن كيفية التأكّد من شركات الحج المعتمدة، أرفق الوزير "إنفوجراف" معلوماتياً يشير إلى اتباع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، عبر موقع وزارة الحج والعمرة، ومن ثم الخدمات الإلكترونية، ثم الاستعلام عن شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخصة.
وحثَّ الإنفوجراف الذي أرفقه الوزير، على أهمية تجنُّب الحملات الوهمية لضمان الفرصة في الحج.