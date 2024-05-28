محليات

كيف تتأكّد من شركات الحج المعتمدة؟.. "الربيعة": لا تنساقوا خلف الإعلانات الوهمية

أكّد أهمية "إكمال الإجراءات عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لضمان الفرصة"
وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة
وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة

شدَّد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ على أهمية التأكد من حجز الحج، داعياً إلى إكمال الإجراءات عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وتجنّب الانسياق خلف الإعلانات المجهولة والوهمية.

وعن كيفية التأكّد من شركات الحج المعتمدة، أرفق الوزير "إنفوجراف" معلوماتياً يشير إلى اتباع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، عبر موقع وزارة الحج والعمرة، ومن ثم الخدمات الإلكترونية، ثم الاستعلام عن شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخصة.

وحثَّ الإنفوجراف الذي أرفقه الوزير، على أهمية تجنُّب الحملات الوهمية لضمان الفرصة في الحج.

وزير الحج والعمرة
توفيق الربيعة
حجاج الداخل
موسم حج 1445هـ

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