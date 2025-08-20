الاتحاد الدولي للمحاسبين: "هيئة المحاسبين السعودية" نموذجٌ مُلهِم للهيئات المهنية الدولية

أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) تقريرًا حديثًا تناول فيه مبادرة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بإتاحة زمالة "سوكبا" للمهنيين حول العالم، واصفًا هذه الخطوة بالتحول الجوهري في مهنة المحاسبة على المستوى الدولي، الذي يعكس مكانة القطاع المحاسبي السعودي في قيادة التطوير المهني وتعزيز الممكنات الاقتصادية.