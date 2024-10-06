وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 36 موقعاً حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في متوسطة مركز الفويلق لمدة ثلاثة أيام، وفي ابتدائية المنصورية بمدينة بريدة، ومتوسطة عمورية بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل منهما، وللنساء في مجمع شري التعليمي بمحافظة عيون الجواء لمدة يومين، ويوم الإثنين تقدم الخدمة للرجال في ابتدائية ومتوسطة يحيى بن معين بمدينة بريدة لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في متوسطة وثانوية ضليع رشيد بمحافظة النبهانية، وفي مركز سلام بمحافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي ابتدائية ومتوسطة المريدسية بمدينة بريدة لمدة يوم، وللنساء في متوسطة وثانوية إمباري بمحافظة النبهانية لمدة يومين، وفي الثانوية العاشرة للبنات بمدينة بريدة، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في ابتدائية ومتوسطة الجديدات بمدينة بريدة، وللنساء في مجمع قصيباء التعليمي للبنات بمحافظة عيون الجواء، بينما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في ابتدائية القاضي أبي يعلى، ومتوسطة عبدالله بن المبارك بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.