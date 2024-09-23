"أمير الباحة": في اليوم الوطني نستحضر الماضي وأمجاده ونستشرف المستقبل وطموحاته

قال الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94، إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو يومٌ لاستحضار الماضي وأمجاده، واستشراف المستقبل وطموحاته، وهو مناسبة نحتفي فيها بوطننا بكل فخرٍ واعتزاز، مستعيدين سيرة المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- الذي أشعل مصابيح الوحدة واجتماع الكلمة في ظلام الاختلاف والتفرق، مستشعرين ما تعيشه بلادنا اليوم من أمنٍ ورخاءٍ وازدهارٍ، وهو فرصة لاستذكار بطولات الأجداد وكفاحهم، واستلهام معاني الإيثار والمبادرة والطموح.