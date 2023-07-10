تشمل 260 مصنعًا.. بدء تقييم الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج "مصانع المستقبل"

ودعت "الصناعة" مصانع الشريحة الثانية إلى البدء في التقييم المدقق بمنهجية سيري والعمل مع شركات التقييم المقترحة في موقع البرنامج لجدولة التقييم والبدء فيه، وتطوير خطة التحول للوصول إلى مستهدف البرنامج، وهو المستوى الثاني في تقييم سيري، في حال كانت نتيجة المصنع أقل من ذلك.