شاهد.. استقبال حافل للطالبة "لمياء" حاصدة الذهبية العالمية في "آيتكس" بمطار الطائف الدولي

وأعربت الطالبة حاصدة الميدالية الذهبية "لمياء العتيبي" عن فرحها وسعادتها بما تحقق من إنجاز، يُسجَّل لبلادها (المملكة العربية السعودية)، وقالت: فرحتي لا توصف وأنا أُمثِّل السعودية في هذا المحفل العالمي من بين دول عدة، وأحمدُ الله سبحانه وتعالى أن مكنني من حصد اللقب، الذي يقف وراءه داعم، هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كذلك القائد الشاب المحفز للشعب السعودي، الذي رفع همتنا عالية وشامخة، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله-.