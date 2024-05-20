شاهد.. استقبال حافل للطالبة "لمياء" حاصدة الذهبية العالمية في "آيتكس" بمطار الطائف الدولي

شهد مطار الطائف الدولي مساء اليوم، استقبالاً حافلاً للطالبة "لمياء بنت عبدالعزيز العتيبي"، من تعليم الطائف، حاصدة الميدالية الذهبية والكبرى والخاصة، المشاركة في منافسات معرض آيتكس 2024 الدولي، والذي أقيم في ماليزيا.
وكان قد وجه المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي باستقبال الطالبة لمياء في مطار الطائف الدولي، بحضور عدد من مشرفات الموهوبات، إلى جانب حضور عدد من أقارب الطالبة لمياء، الذين غمرتهم مشاعر البهجة والفرح بالإنجاز الوطني الذي حققته الطالبة لمياء.
وعبر "سبق" رفع الدكتور سعيد الغامدي المدير العام للتعليم بالطائف التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الإنجاز الوطني، كما قدم التهنئة للطالبات لمياء العتيبي حاصدة الميدالية الذهبية، ولانا المالكي حاصدة الميدالية الفضية، وأسرتيهما، ومعلماتهما، ولمدرستيهما، ولجميع من ساهم في دعم وتحفيز المواهب الطلابية وعزز بناء قدراتهم وصولاً بهم لمراكز متقدمة على مستوى العالم، ونيلهم شرف تمثيل المملكة في أكبر المحافل العلمية العالمية "'آيتكس".
وأكد أن هذا الإنجاز يعكس ما يجده التعليم في المملكة من رعاية واهتمام ودعم لامحدود من قبل القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ راجياً للطالبات كل التوفيق وأن يواصلوا حصد الإنجازات ليكونوا في الصدارة عالمياً.
وأعربت الطالبة حاصدة الميدالية الذهبية "لمياء العتيبي" عن فرحها وسعادتها بما تحقق من إنجاز، يُسجَّل لبلادها (المملكة العربية السعودية)، وقالت: فرحتي لا توصف وأنا أُمثِّل السعودية في هذا المحفل العالمي من بين دول عدة، وأحمدُ الله سبحانه وتعالى أن مكنني من حصد اللقب، الذي يقف وراءه داعم، هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كذلك القائد الشاب المحفز للشعب السعودي، الذي رفع همتنا عالية وشامخة، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله-.
ولم تنسَ والديها وأسرتها، والمعلمات والمشرفات كافة اللاتي كن عونًا وسندًا لها بعد الله، واعدة بحصد المزيد من الجوائز والميداليات في مشاركات قادمة، تُسجَّل باسم هذا الوطن المعطاء.
يُذكر أنه في نهاية التكريم تم عقد جلسة حوارية حول المشاريع الطلابية.