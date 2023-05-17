"العجمي": هنا تكمن أهمية القمة العربية المنعقدة في مدينة جدة يوم الجمعة المقبل

وأكد الكاتب "العجمي" أن التطلعات لهذه القمة كبيرة ومتعددة والملفات متداخلة، ولا ننسى كذلك الشأن الفلسطيني واشتعال المنطقة من خلال ما توجهه "إسرائيل" من ضربات متواصلة للفلسطينيين، وكذلك الشأن السوداني ومدى ما يمثله للعرب من هم كبير في ظل التداعيات الأخيرة والحرب المشتعلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ومدى ما تبذله المملكة من جهود جبارة من أجل وقف الحرب عن طريق المفاوضات المتصلة الآن بين الفرقاء بمدينة جدة... إن الشأن العربي متداخل ومتعمق وله من القضايا التي تجعل هذه القمة مهمة للغاية.