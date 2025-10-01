"إثراء" يطلق مبادرة الخوص لإحياء نسيج سعف النخيل وربط التراث السعودي بالإبداع المعاصر

وأوضحت نورة الزامل، مديرة البرامج في إثراء، أن المبادرة تعزز جهود المركز في وضع التراث والحرف اليدوية على خارطة الممارسات المعاصرة، من خلال إتاحة فرص تجمع الفنانين والحرفيين والمصممين، ودعم الحرف المحلية للوصول إلى نطاقات أوسع على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يسهم في خلق توجهات مستدامة ومبتكرة في قطاع الحرف وتعزيز التبادل الثقافي العالمي.