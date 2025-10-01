"إثراء" يطلق مبادرة الخوص لإحياء نسيج سعف النخيل وربط التراث السعودي بالإبداع المعاصر

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء عن إطلاق مبادرة الخوص، وهي مشروع ثقافي يهدف إلى إعادة إحياء الحرفة التقليدية لنسيج سعف النخيل عبر إعادة تصورها ومد جسور التواصل بين الحرفيين والمجتمعات المحلية من جهة، والجمهور والمبدعين من مختلف أنحاء العالم من جهة أخرى.
وتركز المبادرة على إبراز نسيج النخيل باعتباره تراثًا حيًا ومصدرًا للابتكار المستقبلي، من خلال ربط التقاليد الراسخة الممتدة لمئات السنين بممارسات معاصرة لا تزال حاضرة بقوة في واحات النخيل السعودية.
وأوضحت نورة الزامل، مديرة البرامج في إثراء، أن المبادرة تعزز جهود المركز في وضع التراث والحرف اليدوية على خارطة الممارسات المعاصرة، من خلال إتاحة فرص تجمع الفنانين والحرفيين والمصممين، ودعم الحرف المحلية للوصول إلى نطاقات أوسع على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يسهم في خلق توجهات مستدامة ومبتكرة في قطاع الحرف وتعزيز التبادل الثقافي العالمي.
ويُعد الخوص، وهو نسيج سعف النخيل المجفف، من أقدم المهن في المملكة وأكثرها ارتباطًا بالهوية الثقافية، إذ يُستخدم في صناعة السلال والحصر والأعمال الزخرفية، ولا يقتصر على قيمته الوظيفية فحسب، بل يمثل رمزًا للذاكرة والاستمرارية والإبداع المتوارث بين الأجيال.
وتولي المبادرة اهتمامًا خاصًا بالحرفيين في محافظة الأحساء، التي تُعد أكبر واحة نخيل في العالم والمدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث ما تزال هذه الحرفة متجذرة في حياة المجتمع وثقافته.
وبإطلاق مبادرة الخوص، يواصل إثراء دوره في تمكين الحرف المحلية وتطويرها بما يواكب تطلعات الحاضر، رابطًا الماضي بالحاضر والمستقبل عبر حوار ثقافي عالمي يجمع بين التراث والإبداع والتصميم.