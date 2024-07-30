أمير الشرقية: المنطقة تحظى بفرص واعدة وثروات كبيرة ودعم القيادة

وأضاف أن المنطقة الشرقية تتمتع بمقومات استثمارية متميزة، حيث تعد المنطقة موطناً لبعض أكبر حقول النفط في العالم مع أكبر خمسة حقول نفطية من حيث الاحتياطيات، كما يوجد في المنطقة اثنان من أكبر حقول النفط البرية والبحرية في العالم من حيث الاحتياطات وهما "الغوار والسفانية"، إضافة إلى احتضان المنطقة مدناً صناعية كبرى مثل مدينة رأس الخير الصناعية ومدينة الجبيل الصناعية وموانئ رئيسية في المملكة مثل ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام وميناء الملك فهد بمدينة الجبيل الصناعية، كما أن موانئ المنطقة تداولت نحو 70% من قيمة الصادرات البحرية غير النفطية للمملكة، وأكثر من 50 مليار دولار من الواردات غير النفطية، بالإضافة إلى وجود 60% من المنافذ الحدودية في المنطقة، وتضم أربعة موانئ رئيسية وثالث أكبر مطار دولي في المملكة من حيث عدد المسافرين والرحلات.