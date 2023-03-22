بالفيديو.. "البسامي" يشدد على ضرورة لبس المعتمرين للكمامة حفاظًا على صحتهم
شدد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، على ضرورة الالتزام بلبس "الكمامة" للمعتمرين؛ حفاظًا على صحتهم، وتوافقًا مع التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والتنظيمات الصحية.
وقال "البسامي": "الالتزام بلبس الكمامة ضرورة، وما زالت أيضًا التنظيمات والوقاية الفاعلة في المسجد الحرام، ندعو مرتادي الحرمين بالالتزام بها".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية مساء أمس لقيادات قوات أمن العمرة لعام 1444هـ بمشاركة مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ونائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع في مركز العمليات الموحد 911 بمكة المكرمة.
واستعرض المؤتمر خطط الوزارة واستعداداتها لموسم العمرة هذا العام، وتضمن محاور الجانب الأمني وإدارة وتنظيم الحشود، وإدارة الحركة المرورية، وتقديم الخدمات الإنسانية، ودعم وتمكين الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة، وتوزيع القوى البشرية عليه.