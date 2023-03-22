بالفيديو.. "البسامي" يشدد على ضرورة لبس المعتمرين للكمامة حفاظًا على صحتهم

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية مساء أمس لقيادات قوات أمن العمرة لعام 1444هـ بمشاركة مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ونائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع في مركز العمليات الموحد 911 بمكة المكرمة.