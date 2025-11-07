فلاح القحطاني ضمن قائمة "كونستركشن ويك" لأبرز 30 شخصية تُعيد تشكيل مشهد البناء في السعودية

وكان القحطاني قد وضع رؤيةً إستراتيجيةً واضحة؛ لتكون "عمار العقارية" نموذجًا وطنيًّا رائدًا في تطوير المشاريع السكنية والتجارية والصناعية؛ مما جعلها علامةً فارقةً في السوق، مُحققًا بذلك عوائد استثماريةً مميَّزة؛ مما عزَّز مكانة الشركة الريادية في مجال التطوير العمرانيّ.