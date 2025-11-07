فلاح القحطاني ضمن قائمة "كونستركشن ويك" لأبرز 30 شخصية تُعيد تشكيل مشهد البناء في السعودية

كشفت مجلة Construction Week"" عن "قائمتها السنوية لأبرز 30 شخصية تُعيد تشكيل مشهد البناء والتطوير العمراني في المملكة"، والتي تضمُّ نخبةً من القادة الذين يُسهمون بفعاليةٍ في التحوُّل العمراني تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد اختارت المجلة، فلاح بن فهد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة "عمار العقارية"، ضمن القائمة تقديرًا لإسهاماته المتميِّزة في تطوير القطاع العقاري السعودي، وتعزيز الاستدامة العمرانية.
وتهدف قائمة "كونستركشن ويك" إلى إبراز القادة الذين أحدثوا فرقًا في قطاع البناء والتطوير، من خلال قُدرتهم على مواجهة التحديات، وتحقيق إنجازاتٍ نوعيةٍ أسهمت في ترسيخ حضور المملكة على خريطة التطوير العمراني العالمي.
وجاء اختيار القحطاني استنادًا إلى تقييماتٍ معمَّقةٍ تناولت الجوانب القيادية والابتكارية في إدارة المشاريع العقارية، ودوره في تمكين التحوُّل العمراني، إضافةً إلى رؤيته المستقبلية التي تركِّز على المجتمعات المستدامة، والبيئة الحضرية المتكاملة.
ويُعدُّ فلاح القحطاني من الشخصيات البارزة في قطاع العقارات السعودي، فمنذ تأسيس شركة "عمار العقارية" عام 2011، قاد تنفيذ مشاريع كُبرى مثل "مستودعات الظهران"، مشروع "مسك تاروت"، و"جوهرة المطار"، مُسهِمًا بذلك في تعزيز النموّ الاقتصاديّ الإقليمي والابتكار العمرانيّ في المملكة.
ويُدير القحطاني مشاريع متعددة برؤيةٍ إستراتيجيةٍ تتمحور حول خدمة المجتمع، متميِّزًا بخبرته الواسعة في مجالات التسويق العقاري، الوساطة، والإدارة المالية.
ويجمع القحطاني في قيادته بين الابتكار والتنمية المستدامة؛ مما يجعل شركة "عمار العقارية" أحد المحرِّكات الرئيسية للنموّ العمرانيّ التحوُّليّ في المملكة العربية السعودية، وفقًا لـ "كونستركشن ويك".
ولم يقتصر دور القحطاني على قيادة شركة "عمار العقارية"، بل أسهم أيضًا في تأسيس شركة "عمار القابضة" عام 2021؛ مما يعكس تطلُّعاته لتوسيع نطاق التأثير في القطاع.
ويشغل القحطاني عددًا من المناصب في مجالس إدارات شركاتٍ متعدِّدة، مثل شركة "تساوي للمقاولات العامة"؛ مما يُعزِّز تأثيره في مجالاتٍ مختلفةٍ داخل القطاع العقاريّ والإنشائيّ.
وكان القحطاني قد وضع رؤيةً إستراتيجيةً واضحة؛ لتكون "عمار العقارية" نموذجًا وطنيًّا رائدًا في تطوير المشاريع السكنية والتجارية والصناعية؛ مما جعلها علامةً فارقةً في السوق، مُحققًا بذلك عوائد استثماريةً مميَّزة؛ مما عزَّز مكانة الشركة الريادية في مجال التطوير العمرانيّ.
الجدير بالذكر أن مجلة "كونستركشن ويك" كانت قد اختارت في وقتٍ سابق، فلاح القحطاني ضمن قائمتها لأبرز الرؤساء التنفيذيين في قطاع الإنشاءات بالسعودية، كأحد القادة الذين تركوا بصمةً واضحةً في القطاع العقاري بالمملكة.
وبهذا الإنجاز، تواصل شركة "عمار العقارية"، بقيادة فلاح القحطاني، تعزيز حضورها ضمن أبرز الكيانات العقارية الوطنية التي تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مجالات الإسكان، البنية التحتية، والاستثمار العقاريّ.