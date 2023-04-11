متحدّث الشؤون النسائية بالحرم: جاهزون لاستقبال المعتمرات والزائرات خلال العشر الأواخر

أكّدت المتحدث الرسمية للشؤون النسائية بالمسجد الحرام، وكيل الرئيس العام للشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية، ندى بنت عبدالله المالكي؛ تسخيرَ كافة الإمكانات والطاقات البشرية والآلية بالمسجد الحرام لتهيئة كافة الخدمات لاستقبال المعتمرات والزائرات خلال العشر الأواخر من رمضان؛ وذلك بتوجيهٍ مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وإشراف ومتابعة ميدانية من سعادة مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود.
كما أشارت المتحدث الرسمي إلى أن الوكالات النسائية تعمل لخدمة قاصدات المسجد الحرام واستقبالهن بالحفاوة والترحيب، وتوفير خدمات الترجمة واللغات لخدمة أكبر فئة من قاصدات البيت الحرام، كذلك توفير وسائل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كالقلم القارئ ومصاحف برايل، وحافظات زمزم بالمصليات المخصصة لهم، كما تنفذ الكفاءات النسائية خطط تفويج ميسرة للحشود؛ لضمان آلية دخول وخروج القاصدات بكل يسر وسهولة، وانتظام وصولهن إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، كذلك الإشراف على الفرق التطوعية في مجالات الصحة والتوجيه والإرشاد المكاني، والمشاركة في تنظيم الحشود وسقيا زمزم؛ وذلك لتوفير منظومة خدمات متكاملة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن.
وعن التوسعة السعودية الثالثة قالت "المالكي": وفق الخطط المعدة مسبقًا، تعمل الكوادر النسائية على قدم وساق لتسهيل حركة قاصدات التوسعة الشمالية للمسجد الحرام، وتكثيف عمليات النظافة والتعطير على مدار الساعة، وتجهيز الأبواب، وتأمين السجاد في كافة المصليات، بالإضافة إلى تجهيز مصليات الاعتكاف، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمعتكفات.