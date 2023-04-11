متحدّث الشؤون النسائية بالحرم: جاهزون لاستقبال المعتمرات والزائرات خلال العشر الأواخر

كما أشارت المتحدث الرسمي إلى أن الوكالات النسائية تعمل لخدمة قاصدات المسجد الحرام واستقبالهن بالحفاوة والترحيب، وتوفير خدمات الترجمة واللغات لخدمة أكبر فئة من قاصدات البيت الحرام، كذلك توفير وسائل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كالقلم القارئ ومصاحف برايل، وحافظات زمزم بالمصليات المخصصة لهم، كما تنفذ الكفاءات النسائية خطط تفويج ميسرة للحشود؛ لضمان آلية دخول وخروج القاصدات بكل يسر وسهولة، وانتظام وصولهن إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، كذلك الإشراف على الفرق التطوعية في مجالات الصحة والتوجيه والإرشاد المكاني، والمشاركة في تنظيم الحشود وسقيا زمزم؛ وذلك لتوفير منظومة خدمات متكاملة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن.