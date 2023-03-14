بحضور قيادات رفيعة.. رئيس الأركان يفتتح ندوة "الصراع في المنطقة الرمادية"

افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في الرياض اليوم، ندوة "الصراع في المنطقة الرمادية" التي ينظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.
وبهذه المناسبة، ألقى رئيس هيئة الأركان العامة، كلمة، شكر فيها الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، على موافقته الكريمة على عقد هذه الندوة، ورحب بالجهات المشاركة من داخل المملكة وخارجها.
وأكد "الرويلي"، أهمية الاستفادة من تفعيل الأدوار التي تقوم بها مؤسساتنا التعليمية، وعلى رأسها كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بما يعزز الوعي بمتطلبات البيئة الأمنية المستقبلية.
واستُهلت الندوة التي يشارك فيها خبراء محليون ودوليون على مدى يومين، بإيضاح مفهوم "الصراع في المنطقة الرمادية" وهو عبارة عن تفاعلات تنافسية بين الجهات الحكومية الفاعلة وغير الحكومية، تسعى الدول من خلالها إلى تحقيق مكاسب دون إثارة رد عسكري تقليدي عبر مجالات عمليات المعلومات، وعمليات الفضاء السيبراني، والحرب بالوكالة والإكراه الاقتصادي، والاستخدام للقوة غير التقليدية دون مستوى الحرب.
وتناول المشاركون في الجلسة الأولى "فهم الصراع في المنطقة الرمادية"، فيما استعرضوا في الجلسة الثانية "تكتيكات الصراع في المنطقة الرمادية وطرق الاستجابة لها".
وبحث المشاركون في الجلسة الثالثة "الحرب بالوكالة والحرب السيبرانية والإكراه الاقتصادي في صراع المنطقة الرمادية"، وتناولوا في الجلسة الرابعة والأخيرة "عمليات المعلومات في صراع المنطقة الرمادية".
وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي المعرفي بالصراع في المنطقة الرمادية، والتعرف على الأدوات المستخدمة فيه، كما تهدف إلى التعرف على أدوار الجهات المشاركة في مواجهة الصراع في المنطقة الرمادية، وطرق المواجهة، واستعراض نماذج عالمية في مواجهة الصراع في المنطقة الرمادية.
حضر الندوة، قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وعدد من قيادة وزارة الدفاع، إضافة إلى عددٍ من القيادات والعاملين في منظومة الأمن الوطني.