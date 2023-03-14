بحضور قيادات رفيعة.. رئيس الأركان يفتتح ندوة "الصراع في المنطقة الرمادية"

واستُهلت الندوة التي يشارك فيها خبراء محليون ودوليون على مدى يومين، بإيضاح مفهوم "الصراع في المنطقة الرمادية" وهو عبارة عن تفاعلات تنافسية بين الجهات الحكومية الفاعلة وغير الحكومية، تسعى الدول من خلالها إلى تحقيق مكاسب دون إثارة رد عسكري تقليدي عبر مجالات عمليات المعلومات، وعمليات الفضاء السيبراني، والحرب بالوكالة والإكراه الاقتصادي، والاستخدام للقوة غير التقليدية دون مستوى الحرب.