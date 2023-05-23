عبر "أبشر".. "الداخلية" تنجز 250 ألف عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية

وتفصيلاً، يمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من الخدمة في حال تبقى (180) يومًا أو أقل على انتهاء بطاقة الهوية الوطنية، بحيث يرفع المستفيد من خلال حسابه في منصة أبشر صورة شخصية تتماشى مع اشتراطات ومتطلّبات الخدمة، وطلب إيصال البطاقة إلى عنوانه.