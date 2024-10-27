"موانئ": إضافة خدمة الشحن "fes" التابعة لشركة akkon lines إلى ميناء جدة الإسلامي

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي، بموانئ: أمبارلي، وجِبزي، وجمليك، وإزمير، وإسكندرون في تركيا، وتشينغداو، وتايتسانغ، ونينغبو، ونانشا في الصين، بطاقة استيعابية تبلغ 3000 حاوية قياسية.