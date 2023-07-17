10 ساعات جراحة تنقذ قدماً من البتر في الطائف

تمكن أطباء الجراحة في محافظة الطائف من إنقاذ قدم مريض تعرض لحادث سير وإجراء عدد من العمليات الجراحية بإجمالي 10 ساعات بالتقنية الدقيقة تكللت بالنجاح.
وقالت الصحة في الطائف إن فريقاً طبياً بقسم جراحة التجميل بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف تمكن في عملية نوعية إنقاذ قدم مريض من البتر بعد تعرضه لحادث سير تسبب له فقد بالأنسجة الرخوة من القدم اليسرى مع انكشاف بعظام القدم.
وأكد الفريق الطبي المشرف على الحالة أنه على الفور تم وضع خطة علاجية بعد إجراء الفحوصات السريرية المكثفة حيث تم إجراء تدخل جراحي عاجل تكرر عدداً من المرات بهدف تنظيف الجرح من الأنسجة المتهتكة والأجسام الغريبة، وإجراء تغطية للعظام المكشوفة باستخدام تقنيه الجراحة الميكروسكوبية الدقيقة والنقل الحر للأنسجة باستخدام سديلة جلدية عضلية من فخذ المريض ونقلها إلى قدمه بتوصيلها على شريان ووريد بالساق.
وبيّن الفريق أنه تم بعدها وضع المريض تحت الملاحظة والمتابعة الطبية لتطور حالته الصحية حتى استقر وضع السديلة الحرة، ليتم بعدها إجراء خطة مكثفة للتأهيل الطبي الوظيفي لمساعدة المريض علي المشي مرة أخرى والعودة لحياته الطبيعية.
جدير بالذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي استقبل خلال شهر ذي الحجة أكثر من 6700 حالة إسعافية، كما تمكن أطباء الجراحة في قسم العمليات من إجراء 350 عملية خلال الفترة نفسها.