10 ساعات جراحة تنقذ قدماً من البتر في الطائف

وأكد الفريق الطبي المشرف على الحالة أنه على الفور تم وضع خطة علاجية بعد إجراء الفحوصات السريرية المكثفة حيث تم إجراء تدخل جراحي عاجل تكرر عدداً من المرات بهدف تنظيف الجرح من الأنسجة المتهتكة والأجسام الغريبة، وإجراء تغطية للعظام المكشوفة باستخدام تقنيه الجراحة الميكروسكوبية الدقيقة والنقل الحر للأنسجة باستخدام سديلة جلدية عضلية من فخذ المريض ونقلها إلى قدمه بتوصيلها على شريان ووريد بالساق.