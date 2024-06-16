"مركز القيادة والسيطرة": 8 آلاف كاميرا و3 منصات لقياس التزام الحملات بخطة تفويج الحجاج

أكد المتحدث الرسمي لمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، المقدم سعود الحميداني، أن الذكاء الاصطناعي في المركز يعتمد على أكثر من 8 آلاف كاميرا، و3 منصات تعطي مؤشرات خاصة لقياس التزام الحملات في خطة تفويج الحجاج.
وأضاف "الحميداني" أن منصات "سواهر" و"بصير" ومنصة "الأمن العام" للتحليلات المتقدمة؛ كل منها يعطي مؤشرات خاصة تساعد متخذي القرار في التيسير على ضيوف الرحمن.
ولفت إلى أن المركز يتابع باستمرار حركة الحجيج منذ قدومهم إلى انتهاء مناسكهم.
وأكد أن المتابعات اللحظية مستمرة حتى اليوم في منشأة الجمرات لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية والخدمية والصحية والحالة العامة لحجاج بيت الله الحرام، والتنبؤ بالأخطاء قبل وقوعها.