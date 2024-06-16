"مركز القيادة والسيطرة": 8 آلاف كاميرا و3 منصات لقياس التزام الحملات بخطة تفويج الحجاج

أكد المتحدث الرسمي لمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، المقدم سعود الحميداني، أن الذكاء الاصطناعي في المركز يعتمد على أكثر من 8 آلاف كاميرا، و3 منصات تعطي مؤشرات خاصة لقياس التزام الحملات في خطة تفويج الحجاج.