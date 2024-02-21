أمين "التعاون الإسلامي" يشارك في المرافعات الشفوية لمحكمة العدل في 26 فبراير

يترأس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه؛ وفدًا من الأمانة العامة للمنظمة المتوجّه إلى لاهاي من أجل المشاركة في تقديم المرافعة الشفوية للمنظمة أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 فبراير 2024م، التي من المنتظر أن تسدي الفتوى القانونية بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.