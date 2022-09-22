في يوم الوطن.. أمين الشرقية يدشن ميداني "عبية" و"بقيادة النجوم" بالخبر

وصمم ميدان "بقيادة النجوم" بفن يمزج الطابع الوطني مع الطابع الكوني، حيث كان عماد التصميم وأساسه هو خارطة السماء بما تحويه من أبراج ونجوم سطعت بتاريخ 23 سبتمبر 1932م وهو اليوم الوطني للمملكة، حيث تم تحويل أرضية الميدان إلى اللون الأسود الحالك محاكاة للون السماء البديع لتظهر عليه البروج والنجوم مضيئة، وتم تمييز كل نجمة على خريطة سماء الخبر في ذلك اليوم بعمود مضاء في الأعلى يضيف للدوار تأثيراً حركياً ولونياً مع حركة الوقت ليلاً ونهاراً.