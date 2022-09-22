في يوم الوطن.. أمين الشرقية يدشن ميداني "عبية" و"بقيادة النجوم" بالخبر

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مساء أمس الخميس، "ميدان عبية"، وميدان "بقيادة النجوم" بمحافظة الخبر، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 92.
وتفصيلاً، كان في رفقة أمين الشرقية خلال التدشين وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي، وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الزامل القابضة أديب الزامل، وعبد الله بن عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس إدارة مسابقة مجسم وطن.
وبهذه المناسبة تقدم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، بالشكر لمسابقة مجسم وطن، إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع، قائلاً إن هذه النجاحات غير مستغربة على هذه المبادرة النوعية التي لمسنا أثرها المميز خلال المواسم السابقة والتي شهدنا خلالها العديد من التصاميم الجمالية المعبرة عن حب الوطن، معبراً في الوقت ذاته عن امتنانه لمجموعة الزامل نظير تبنيهم لإنشاء ميدان عبيّة، مثمناً لهم حرصهم على ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.
من جهته، تقدم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الزامل القابضة أديب الزامل بالشكر الجزيل لأمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، لحرصهما الشديد على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المنطقة من خلال تفعيل العلاقة بين القطاعين العام والخاص والعمل الدؤوب على تجميل وتطوير المرافق فيها.
وتقدم "الزامل" بالشكر لأمين المنطقة الشرقية، مثمناً التوجيهات والإرشادات النيرة التي تفضلت بتقديمها أمانة المنطقة الشرقية، متمثلة في بلدية محافظة الخُبر ولبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع على إبرام هذه الشراكة المميزة مع مجموعة الزامل للخدمات الاجتماعية التي مكنت من إنشاء دوار عبية، هذا المعلم الذي يعتبر رمز من رموز المملكة التي يفتخر بها، إذ يعكس هذا المعلم القوة والهمة التي تتسم بها المملكة.
بدوره، ثمن عبدالله الفوزان الدعم الكبير الذي تجده المسابقة من القطاع الحكومي وجميع منسوبي الأمانة والبلديات، بالإضافة للشركاء في القطاع الخاص، مؤكداً على حرص المسابقة على تعزيز التنافسية بين المبدعين من المواطنين والمقيمين لخلق مساحات تضيف جمالاً بصرياً وتعكس الطابع العمراني الثري للمملكة.
وأشاد الدكتور مشاري النعيم الأمين العام للمسابقة، بالدور الكبير لمجسم وطن في نشر الوعي الوطني وتعزيز الارتباط بتاريخ المملكة وحضارتها، مؤكداً على مضي المسابقة في جهودها لإثراء المشهد البصري في المملكة، وتقديم أعمال تواكب تطلعات المجتمع.
وعقب التدشين، قام أمين الشرقية والوفد المرافق له، بجولة على المشروع، واطلع على كافة مكوناته، واستمع إلى شرح عن المراحل التي مر بها.
ويرمز الدوار إلى رحلة "عبية" فرس الملك عبدالعزيز رحمه الله في توحيد المملكة.
بعد ذلك قام المهندس الجبير بجولة على ميدان "بقيادة النجوم" والذي يربط طريق الأمير سلطان بطريق الكورنيش الشمالي في محافظة الخبر، يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة مايس العربية السعودية عبدالعزيز بن عبدالله الخضري، حيث اطلع على الدوار، والتقى خلالها بالمصممين واستمع لشرح عن تفاصيل المشروع.
وصمم ميدان "بقيادة النجوم" بفن يمزج الطابع الوطني مع الطابع الكوني، حيث كان عماد التصميم وأساسه هو خارطة السماء بما تحويه من أبراج ونجوم سطعت بتاريخ 23 سبتمبر 1932م وهو اليوم الوطني للمملكة، حيث تم تحويل أرضية الميدان إلى اللون الأسود الحالك محاكاة للون السماء البديع لتظهر عليه البروج والنجوم مضيئة، وتم تمييز كل نجمة على خريطة سماء الخبر في ذلك اليوم بعمود مضاء في الأعلى يضيف للدوار تأثيراً حركياً ولونياً مع حركة الوقت ليلاً ونهاراً.
وثمن أمين المنطقة الشرقية تفاعل الجهات الخاصة التي قامت بإثراء المنطقة بهذه المجسمات، وتحديد مواقع مميزة لها، ليتكاتف كل من مشرف ومبدع ومصمم وممول ومهندس، تضافرت جهودهم فأنتجت هذه المنظومة التي تم تفعيلها على أرض الواقع بعد أن كانت مجرد تصاميم مصورة تحت أطر مميزة.