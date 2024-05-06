"حُسن اختيارك يسهّل مشوارك".. برنامج تدريبي لطلاب الثانوي في الأفلاج

ويهدف البرنامج التدريبي إلى توجيه الطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية لحسن اختيارهم في التخصص الجامعي؛ بما يعكس لهم مستقبلًا واضحًا ومواصلة مشوار التعليم الجامعي من خلال اختيار التخصص المناسب للمسار التعليمي والمهني، وضمان مواءمة مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتحقيق الأهداف المشتركة التي تلتقي بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها تعزيز وتنمية القدرات البشرية.