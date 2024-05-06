"حُسن اختيارك يسهّل مشوارك".. برنامج تدريبي لطلاب الثانوي في الأفلاج

نفّذت إدارة تعليم الأفلاج -ممثلة في قسم التوجيه الطلابي اليوم الاثنين- برنامجًا تدريبيًّا لطلاب المرحلة الثانوية بعنوان "حسن اختيارك يسهل مشوارك" بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتهيئة الطلاب الخريجين للانخراط في سوق العمل.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى توجيه الطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية لحسن اختيارهم في التخصص الجامعي؛ بما يعكس لهم مستقبلًا واضحًا ومواصلة مشوار التعليم الجامعي من خلال اختيار التخصص المناسب للمسار التعليمي والمهني، وضمان مواءمة مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتحقيق الأهداف المشتركة التي تلتقي بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها تعزيز وتنمية القدرات البشرية.
وشهد البرنامج الذي أقيم في عدد من مدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة، حضورًا كبيرًا من الطلاب، ومتابعة من مساعد مدير تعليم الأفلاج محمد البشر ورئيس قسم التوجيه الطلابي الدكتور محمد آل كليب.