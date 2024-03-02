جازان.. "مهرجان الصقور" يخطف الأضواء وأمير المنطقة يتوج الصقارين

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم، حفل مهرجان الصقور بالمنطقة فئة "حر شاهين، فرخ قرناس"، الذي نفذه نادي الصقور بالتعاون إمارة المنطقة وأمانة جازان في نسخته الأولى، ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 24 "جازان أجمل وأدفأ"، وذلك بمقر مهرجان الصقور شمال مدينة جيزان.