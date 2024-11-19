الرياض.. حملة تفتيشية على مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم تسفر عن غلق 9 منشآت ورصد 1134 مخالفة

نفّذت أمانةُ منطقة الرياض في إطار جولاتها الرقابية، حملةً تفتيشية استهدفت مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم في المدينة، ضمن جهودها لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير التنظيمية المعتمدة.
وبلغت الزياراتُ التي قامت بها الأمانة خلال شهر أكتوبر 2024م، أربعمائةً وثلاث عشرة زيارة، وأسفرت عن رصد مائتين وثلاث وتسعين منشأة مخالفة، وتسجيل ألف ومائة وأربع وثلاثين مخالفة، وإغلاق تسع منشآت.
مخالفة اشتراطات ممارسة الأعمال التخصصية، وعدم التقيد بارتداء الزي الموحد للعاملين، وتدنّي مستوى النظافة العامة والشخصية، وإهمال صيانة تجهيزات المراكز مثل كراسي المساج التالفة، وتخزين الأغراض الشخصية للعاملين في أماكن غير مخصصة، وكذلك عدم حفظ المنظفات والمطهرات والأدوات المستخدمة في خزائن مغلقة، وتردّي حالة المباني، ويشمل ذلك وجود تشققات في الجدران والأرضيات، وترك فتحات تصريف المياه مكشوفة، وعدم توفير لوحات إرشادية، وممارسة أنشطة مخالفة للتراخيص الممنوحة.
وأكدّت أمانةُ منطقة الرياض استمرارَها في تنفيذ الجولات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة؛ تنفيذًا لاستراتيجيتها في رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار العاصمة، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتنظيمية لتحقيق بيئة آمنة وصحية للجميع.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي ملحوظات أو مخالفات، عبر قنواتها الرسمية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات وتعزيز الرقابة المجتمعية وفق أعلى المعايير؛ لرياض مستدامة.