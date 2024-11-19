الرياض.. حملة تفتيشية على مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم تسفر عن غلق 9 منشآت ورصد 1134 مخالفة

مخالفة اشتراطات ممارسة الأعمال التخصصية، وعدم التقيد بارتداء الزي الموحد للعاملين، وتدنّي مستوى النظافة العامة والشخصية، وإهمال صيانة تجهيزات المراكز مثل كراسي المساج التالفة، وتخزين الأغراض الشخصية للعاملين في أماكن غير مخصصة، وكذلك عدم حفظ المنظفات والمطهرات والأدوات المستخدمة في خزائن مغلقة، وتردّي حالة المباني، ويشمل ذلك وجود تشققات في الجدران والأرضيات، وترك فتحات تصريف المياه مكشوفة، وعدم توفير لوحات إرشادية، وممارسة أنشطة مخالفة للتراخيص الممنوحة.